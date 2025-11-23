VÍDEO: Arsenal goleia Tottenham com hat-trick de Eze
Richarlison assinou golaço com assistência de Palhinha, mas o dérbi pintou-se de vermelho
O Arsenal triunfou sobre o Tottenham no dérbi de Londres (4-1). Em casa, no encontro da 12.ª jornada da Premier League, os “Gunners” continuam sem contar com Viktor Gyökeres, que recupera de lesão num adutor. Nos “Spurs”, João Palhinha foi totalista, enquanto Pedro Porro foi a jogo aos 78 minutos.
Num encontro dominado pelos líderes do campeonato, o marcador foi inaugurado por Trossard e Eze, aos 36 e 41 minutos, respetivamente. No arranque da etapa complementar, aos 46 minutos, Eze bisou.
Na resposta, aos 55 minutos, João Palhinha assistiu Richarlison para um golo soberbo. A meio-campo, o avançado brasileiro aproveitou o adiantamento de Raya e rubricou o quinto golo no campeonato.
Entre trocas, Trossard assistiu Eze aos 76 minutos e o inglês confirmou o hat-trick – o quarto golo na Premier League.
Assim, o Arsenal segue como líder isolado, com 29 pontos, seis de vantagem sobre o Chelsea, rival que visita no domingo (16h30). Antes, os comandados de Arteta vão protagonizar a cimeira de líderes da Champions, na quarta-feira (20h), com a receção ao Bayern Munique.
Por sua vez, o Tottenham encaixou a terceira jornada sem vencer, continuando no nono lugar com 18 pontos, igualado por Manchester United e Liverpool (11.º). No calendário dos “Spurs” segue-se a visita ao PSG, na quarta-feira (20h), e a receção ao vizinho Fulham (15.º), no sábado (20h).