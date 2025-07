Não correu da melhor forma a estreia de Viktor Gyökeres pelo Arsenal, que saiu derrotado frente ao Tottenham, num particular de pré-época realizado em Hong Kong.

Gyökeres começou a partida no banco e entrou aos 75 minutos, pelo que acabou por jogar 20 minutos, já contando com os descontos. Substituiu Kai Havertz e foi colocar-se na frente, como é óbvio, mas não teve uma estreia fácil.

Tocou apenas duas vezes na bola, ambas para combinar com companheiros, sendo que na primeira proporcionou a Zubimendi uma oportunidade para rematar de fora da área... a bola saiu muito ao lado.

Primeira amostra deixa claros sinais das... dificuldades para o futuro

De resto, nesta primeira amostra, ficaram claras as diferenças que Gyökeres vai encontrar no futebol em inglês, em comparação com o que havia em Portugal: defesas mais duros, que não hesitam em provocar contacto físico para impedirem o avançado de fugir, e menos bolas colocadas na profundidade.

O Arsenal joga muito de pé para pé, num futebol contruído com paciência, e por isso, nas duas vezes que arrancou em velocidade tentando receber a bola na profundidade, Gyökeres viu os colegas hesitarem e acabarem por tocar para trás. O jovem Max Dowman, de 15 anos, até lhe fez um gesto para ter calma...

Num encontro bastante dividido em termos de oportunidades, os «spurs» apresentaram melhor futebol na primeira parte e enviaram duas bolas ao poste, com destaque para a de Odobert, que quase enganou Vicario. Ainda assim, o golo chegou e fez lembrar... Pedro Gonçalves.

David Raya saiu dos postes e Lewis-Skelly perdeu a bola a meio-campo. Ora, perante o adiantamento do guarda-redes, Pape Sarr fez um chapéu e assinou um autêntico golaço.

O resultado manteve-se até ao intervalo e o destaque da segunda parte acabou por ser a tal estreia de Viktor Gyökeres com a camisola do Arsenal. Foram os primeiros minutos do sueco à frente dos adeptos dos «gunners», mas que não deram para mostrar o que vale, nem para evitar a derrota.

Esta foi a primeira vez que o Arsenal perdeu nesta pré-temporada, depois dos triunfos sobre Milan (1-0) e Newcastle (3-2).