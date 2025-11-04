Os sinais de alarme foram acionados quando Viktor Gyökeres saiu com um desconforto na vitória sobre o Burnley (2-0), no sábado passado. Ora, esta segunda-feira, na antevisão ao jogo com o Slavia Praga, o treinador Mikel Arteta revelou-se «preocupado» com a lesão do ex-Sporting.

«Não, ele definitivamente não está disponível. Não treinou hoje (segunda-feira) e precisamos de fazer mais exames e avaliações nos próximos dias, de modo a entender a extensão da lesão. Mas ele não está disponível (para o jogo com o Slavia Praga)», começou por dizer em conferência de imprensa.

Questionado sobre a gravidade da lesão e se esta seria apenas «um problema a curto prazo», o técnico apresentou uma resposta negativa para os adeptos dos Gunners.

«Não, estou preocupado porque ele não tem tido muitos problemas musculares e precisou sair de campo porque estava a sentir alguma coisa. Obviamente, isso nunca é um bom sinal, especialmente para um jogador que é muito, muito explosivo. Estamos a tentar perceber a situação da lesão e anunciaremos assim que tivermos uma resposta», acrescentou.

Esta temporada o sueco já fez um total de 14 jogos com a camisola do Arsenal e apontou seis golos.