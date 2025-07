Viktor Gyökeres deverá ser o homem mais desejado pelos adeptos do Arsenal nos últimos tempos. O avançado sueco passou por uma longa novela, que criou incerteza de todos os lados. Até que agora parece estar prestes a ser oficializado no clube inglês.

Por isso, o Arsenal anda feliz. Além de já «festejarem» à Gyökeres, os adeptos do emblema londrino organizam todo o tipo de preparativos para receber o avançado de 27 anos. Até já há um cântico em nome do futuro camisola 14 do Arsenal, que promete ser muito ouvido no Emirates Stadium.

Ora veja a letra da canção:

Ele vem da Suécia

As meninas são muito giras

Ele deixou a namorada

Para jogar de vermelho e branco

Ele marca golos

Com o canhão ao peito

O nome dele é Viktor

Viktor Gyökeres