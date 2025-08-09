Terminou a (curta) espera! Viktor Gyökeres já marcou com a camisola do Arsenal.

Este sábado, num particular contra o Athletic Bilbao, na Taça Emirates, o ex-Sporting estreou-se a apontar golos pelos Gunners, numa jogada em que finalizou de cabeça, algo pouco habitual para o avançado sueco. Aos 34 minutos, após cruzamento certeiro de Zubimendi, Viktor subiu nas alturas e não deu hipóteses ao guardião dos espanhóis.

De referir que este é apenas o terceiro jogo de Gyökeres pelo Arsenal, sendo também o segundo em que é titular.

A partida terminou com uma vitória dos ingleses por 3-0. Saka aumentou a vantagem aos 36 minutos, na sequência da assistência de Martinelli e Havertz, que entrou para o lugar de Viktor Gyökeres aos 71 minutos, selou o marcador.

[artigo atualizado às 18h47 ]