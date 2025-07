Martín Zubimendi é uma das novas caras do Arsenal, que poderá contar também com Viktor Gyökeres. O médio de 26 anos falou, esta quarta-feira, pela primeira vez como jogador dos «Gunners».

No verão passado, Zubimendi recusou uma proposta do Liverpool. As negociações entre os clubes já estavam avançados, sendo que foi o jogador a dar o «não». O espanhol explicou a decisão.

«A primeira pergunta que tive que responder foi se eu queria sair do Real Sociedad, e não era o momento certo. Senti que o Real me oferecia mais oportunidades e que eu ainda tinha muito a aprender, então ficar no Real foi a melhor decisão para mim», referiu, em entrevista ao The Athletic.

Eis que um ano depois sempre rumou a Inglaterra, mas para reforçar o rival, Arsenal. Ainda assim, Zubimendi assumiu que continuava sem vontade de abandonar a Real Sociedad. No final de contas, tinha feito toda a carreira no clube até então.

«Não foi um momento fácil para mim porque eu queria ficar no Real, mas quando chegam as ofertas, tu começas a pensar nas tuas opções»

O campeão da Europa por Espanha cumpre os primeiros dias como jogador do Arsenal, que está a fazer um estágio de pré-época na Singapura. Zubimendi garantiu que trabalhar com Mikel Arteta foi um fator chave para a mudança.

«Não sei o que ele [Mikel Arteta] viu em mim, mas eu vejo-o como um dos melhores treinadores da Europa. No fim das contas, eu queria um técnico de qualidade quando saí da Real Sociedad. Acho que o encontrei. Nos poucos dias que estou aqui, vi como ele é meticuloso em todos os aspetos do jogo, então acho que ele é o treinador certo».

O Arsenal não conquista nenhum título desde a Taça de Inglaterra em 2020. Questionado sobre isso, Zubimendi diz acreditar que a equipa londrina aprenderá com os erros do passado.

«O mais importante sobre este clube é que eles aprendem com as temporadas anteriores. Acho que as lições que aprenderam com o final da temporada passada serão fundamentais para chegar ainda mais perto das metas deste ano», concluiu.