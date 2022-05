O quadro «Mona Lisa», uma das principais atrações do Museu do Louvre, em Paris, foi atacado no domingo por um visitante, que lhe atirou um bolo com creme, como conta a CNN Portugal.

Segundo os relatos feitos nas redes sociais por parte de alguns dos muitos visitantes do museu que nessa altura se encontravam no local, os seguranças agiram rapidamente e expulsaram o autor do ataque. A obra não ficou danificada, pois o bolo bateu apenas no vidro que protege a pintura a óleo. Os funcionários do museu limparam rapidamente o vidro.

A intenção e a identidade do atacante não foram reveladas.

Segundo as testemunhas, o atacante foi um homem que usava uma peruca e que se deslocava numa cadeira de rodas - o que lhe permitiu aproximar-se mais da pintura, ficando num espaço reservado às pessoas com mobilidade reduzida, à frente dos outros visitantes. Num dos vídeos publicados nas redes sociais, o homem aparece a fazer reivindicações a favor da proteção do planeta, enquanto os guardas do museu o expulsam da sala.

Este não é o primeiro ataque à obra de Leonardo da Vinci. Em agosto de 2009, um turista atirou uma chávena de chá sobre o quadro, mas a chávena partiu-se quando bateu na vitrina de proteção. Em 1974, quando estava em exibição no Museu Nacional de Tóquio, uma mulher usou um spray de cor vermelha para atacar o quadro, mas também não danificou a pintura.

Em 1956, houve dois ataques: da primeira vez, um homem atirou ácido sulfúrico sobre o quadro, danificando a parte inferior; no final desse ano, um pintor boliviano atirou uma pedra à pintura a óleo, causando pequenos danos.

O quadro, conhecido como «Mona Lisa» e também como «La Gioconda», foi pintado pelo artista renascentista italiano Leonardo Da Vinci entre 1503 e 1506 e representa Lisa Gherardini, mulher de Francesco del Giocondo. É uma das pinturas mais valiosas do mundo e detém o recorde do Guinness para a maior avaliação de seguro de uma pintura, no valor de 100 milhões de dólares em 1962 (equivalente a 870 milhões de dólares - ou cerca de 810 milhões de euros - atualmente).