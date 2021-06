Artem Biesedin não vai jogar mais no Euro 2020, informou a federação ucraniana de futebol.



O avançado ucraniano teve de ser substituído no prolongamento do encontro frente à Suécia num lance com Marcus Danielsson, defesa que acabou por ser expulso na sequência do lance.

De acordo com os responsáveis médicos da seleção da Ucrânia, após os primeiros exames, está colocada de parte a continuidade de Biesedin no Europeu, com várias lesões na perna e suspeita de lesão ao nível dos ligamentos cruzados.

«É preciso uma ressonância magnética para um diagnóstico mais preciso, mas é certo que uma lesão deste tipo requer um tratamento a longo prazo, que não permitirá ao Artem jogar num futuro próximo», indicaram os responsáveis.

Nos quartos de final, a Ucrânia defronta a Inglaterra, no Estádio Olímpico de Roma no próximo sábado.