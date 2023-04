A Maratona da Europa 2023 está de volta a 23 de Abril e vai colocar Aveiro no mapa mundial do atletismo. A prova amadrinhada por Aurora Cunha, tricampeã mundial e vencedora de quatro grandes maratonas mundiais, regressa na sua terceira edição e conta com 34 países inscritos e 15 mil atletas previstos.

Trata-se de um evento desportivo de envergadura internacional que tem lugar no coração de uma das mais belas regiões de Portugal. A eterna «Veneza portuguesa» vai acolher atletas de todo o mundo para afirmar a Maratona da Europa num cenário de beleza ímpar, entre os canais da cidade de Aveiro, ao passo da maravilhosa Ria de Aveiro indo ao encontro do Concelho de Ílhavo.

Os 42 quilómetros são a prova rainha, aquela que irá prenunciar e diferenciar Aveiro no panorama mundial do atletismo de estrada. O ponto forte desta prova é o percurso, pela sua beleza natural, mas principalmente pela sua plenitude devido à ausência de subidas ou descidas acentuadas do percurso, permitindo a obtenção de um grande número de marcas. Nas duas últimas duas edições, cerca de 60% dos atletas participantes superaram os seus melhores registos na distância. Este ano, a competição tem o selo internacional da World Athletics o que significa que quando se soltar o tiro de partida para os 42 km, os atletas em competição, que cumpram os requisitos, vão poder pontuar para o Ranking Mundial, tornando este percurso num atrativo especial na procura de marcas e recordes pessoais.

Este evento conta ainda com as provas de meia-maratona e minimaratona de 21 e 10 quilómetros respetivamente, e uma caminhada solidária de 5 quilómetros, estando assim acessível a todos, independentemente da sua preparação física para além da promoção de diversos eventos sociais e culturais.

A Maratona da Europa — Aveiro 2023 é co-organizada pela Global Sport e Câmara Municipal de Aveiro, contando com o total apoio da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e da Câmara Municipal de Ílhavo.

O evento é aberto ao público em geral e as inscrições estão disponíveis no site oficial da Maratona da Europa: www.europemarathon.pt