Disputa-se este domingo, a partir das 9 horas, a 16ª edição da Meia Maratona do Douro Vinhateiro, também reconhecida como a "mais bela Corrida do Mundo". A tricampeã mundial de atletismo, Aurora Cunha é a madrinha desta prova cuja partida faz-se na Barragem de Bagúste num percurso de 21km, aliando o desporto a um cenário deslumbrante que passa pelas mais belas paisagens do Rio Douro, com a meta em Peso da Régua, onde também será feita a entrega dos prémios.

Para além da meia maratona, outros eventos contribuem para tornar este dia inesquecível e acessível a todos, nesta que é a mais antiga região demarcada do mundo classificada pela UNESCO como Património da Humanidade. Nesse sentido, a Associação Salvador irá representar um percurso homologado pela Federação Portuguesa de Atletismo para atletas em cadeiras de rodas para a mesma distância. Haverá também uma caminhada de cariz solidário que se faz ao longo de 6km e tem mais de meia centena de instituições envolvidas na organização. Por cada inscrição que angariarem para a caminhada, 50 por cento do valor reverte a favor da sua atividade. Em 2022, esta mesma iniciativa, representou 48.350 euros oferecidos a instituições de solidariedade social, culturais e folclóricas da região.

São esperados mais de 20 mil participantes de mais de 30 países e a organização tem 70 autocarros para os transportar até ao local da prova. Para aproveitar a linha férrea do Douro, a organização tem desde há várias edições um apeadeiro móvel mandado construir de propósito para este evento.