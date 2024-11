Este artigo pode conter links afiliados*

Assistir a jogos de futebol num ecrã amplo é uma experiência completamente diferente, mas nem sempre temos acesso a uma televisão ou queremos depender de um café. Foi à procura de uma alternativa que encontrámos este projetor Gaimoo, que na semana da Black Friday se encontra com 38% de desconto — passou de 129€ para 79€. Com resolução Full HD 1080P e suporte 4K, este projetor portátil oferece uma experiência imersiva com uma imagem nítida e definida. O sistema de som estéreo de 15W integrado completa a experiência com uma qualidade de áudio excecional.

Com uma projeção que pode chegar às 240 polegadas, este modelo tem tudo o que precisa para não perder nenhum jogo: duplo comando (incluindo um tipo rato para navegação mais fácil), Bluetooth 5.2, Wi-Fi e compatibilidade com todas as plataformas de streaming. A correção trapezoidal automática e a rotação de 180° garantem que consegue projetar em qualquer lugar, seja numa parede, no teto ou até num lençol no jardim. E com o sistema Android TV integrado, tem acesso direto a todas as suas aplicações favoritas.

Não é por acaso que este é um dos mini projetores mais vendidos da Amazon com uma classificação média de 4.7 estrelas: "Realmente surpreendida. Tenho de reconhecer que não esperava que tivesse tanta qualidade. É fácil de instalar, a imagem é excelente e o som também", partilha uma compradora satisfeita. A praticidade é outro ponto forte: "O bom é que não precisa de estar ligado a nenhum portátil para poder usar, graças ao sistema Android incorporado. Pode instalar aplicações e apps de vídeo como Disney+, HBO...". A versatilidade conquista os utilizadores: "Tem Wi-Fi e Bluetooth, o ecrã autonivela-se pelos cantos se mover o projetor, e vem com um rato, um comando e um cabo HDMI."

