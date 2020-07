Eduardo vai penduras as luvas no fim de semana, mas não será titular na receção do Sp. Braga ao FC Porto.

O técnico da formação «arsenalista» deixou elogios ao guarda-redes, que faz 38 anos em setembro, mas explicou que vai manter a aposta em Matheus.

«A despedida do Eduardo é perfeitamente controlada, pensada por ele. Sai num momento alto da carreira. Fez uma carreira extraordinária e decidiu agora parar», começou por dizer Artur Jorge, em conferência de imprensa.

«Posso adiantar que vai jogar o Matheus. O Eduardo está convocado, e para o percurso dele também será extremamente gratificante alcançarmos os nossos objetivos. Não quer dizer que não possam ser alcançados por ele, mas, numa perspetiva de continuidade, e olhando para aqueles que podem dar melhor resposta ao que quero, vai jogar o Matheus. Depois no resto do jogo não sei. Não sei se teremos tempo para homenagens, pois ainda temos um objetivo para cumprir», acrescentou o técnico do Sp. Braga.

Eduardo tornou-se profissional no emblema «arsenalista», pelo qual ainda esteve cedido a Beira-Mar e Vitória de Setúbal. Depois representou o Génova, Benfica, Istambul BB, Dinamo Zagreb, Chelsea e Vitesse.

É também internacional português, e com o título de campeão europeu conquistado em 2016.