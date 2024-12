Da Cidade dos Arcebispos à Cidade Maravilhosa. Artur Jorge chegou, viu e venceu.

Adaptando a música, foi uma espécie de «Artur brasileiro, português de Braga» que conquistou o Brasil e a América e travou um duelo até ao fim com Abel Ferreira, compatriota, amigo e rival de ocasião.

Neste segmento, Artur Jorge revela como foi a adaptação ao Brasil e revela alguns pormenores da vida e do futebol do outro lado do Atlântico.

MAISFUTEBOL - Chegou ao Brasil em abril. Qual é a primeira imagem que tem do Rio de Janeiro?

ARTUR JORGE - A palavra que mais me vem à cabeça é tensão. Os dias lá são vividos de forma tensa. Cheguei ao Rio duas horas antes do primeiro jogo da Libertadores e o primeiro impacto não foi positivo: perdemos o jogo e tivemos uma exibição pobre. Enquanto equipa técnica, pensámos: «Vamos ter muito trabalho aqui…» Não vimos chama naquela equipa, ficámos preocupados. Por outro lado, impressionou-nos, desde logo, nesse primeiro dia até ao último, a torcida incrível. O estádio completamente cheio, paixão, alma…

À parte do futebol, como era a sua vida no Rio?

Vamo-nos habituando a essa tensão do dia a dia. Quando cheguei, dizem-me: «Está aqui o seu carro.» Eu, espantado: «É blindado?!» [risos] Havia sempre aquela dúvida: e se estava no sítio errado na hora errada?

E os adeptos, foram-no reconhecendo cada vez mais?

Era abordado de uma forma invasiva, mas correta, até por muitos adeptos de clubes rivais. Logo no início, fui conhecer os sítios turísticos do Rio de Janeiro. Depois desse tour, a minha vida reduziu-se mais a casa e trabalho, mas não deixei de ir à praia fazer umas caminhadas no calçadão da Barra da Tijuca, onde eu morava. Levava um chapéu e uns óculos para me «mascarar» e tentar passar despercebido. Ia ao shopping, a uns restaurantes no Leblon e em Ipanema, na zona sul, sempre num circuito um pouco fechado. Fui também ao cinema e a concertos. Sei que vivia dentro de uma bolha, mas quis também ter alguma vida social, para lá de andar de carro blindado com um motorista, que me deixava ficar em cada sítio.

E aqui, na sua cidade, tem sido mais solicitado do que quando era treinador do Sp. Braga?

O contacto tem sido maior. Até porque alargámos a uma nova fação, à grande comunidade brasileira que existe em Braga. Já tive oportunidade de ir ao centro da cidade e há pessoas que vêm felicitar-me pelas conquistas, alguns com palavras sentidas de orgulho, por termos um bracarense numa posição de destaque. Houve também muitas famílias brasileiras que me abordaram. Pedem fotos, até já fizeram algumas videochamadas familiares no Brasil. Muita gente a dizer-me: «Eu ficava acordado até tarde, para ver os jogos.» Sendo um treinador de Braga, isso faz com que as pessoas daqui também se sentissem um bocadinho adeptas do Botafogo.

Em sua opinião, o que explica o sucesso dos portugueses no Brasil?

Competência. Não é um dado adquirido que o treinador português vá ter sucesso no Brasil. Este ano, chegámos a ter seis a competir no Brasileirão na mesma altura e acabámos só dois: eu e o Abel. Esta marca de sucesso é feita de rigor, disciplina, competência e também recursos para fazer um bom trabalho. Jesus e Abel são referências fortes. Acho que eu também consegui deixar essa marca. O meu registo iguala esses dois nomes numa galeria de notáveis, numa elite pelo que fizemos no Brasil. O Botafogo foi associado a qualidade de jogo, a intensidade... Havia um reconhecimento quase geral de que éramos a melhor equipa a jogar futebol na América do Sul. Isso até poderia não resultar em títulos, mas conseguimos juntar essa mentalidade ao sucesso desportivo e confirmar o selo de qualidade português.

O Abel Ferreira é seu compatriota, mas também seu rival. Que relação manteve com ele ao longo desta temporada?

Só conversámos quando jogámos um contra o outro. Somos amigos desde Braga. Trabalhámos juntos no Sp. Braga. A rivalidade sente-se muito, até porque Palmeiras e Botafogo criaram uma realidade que não existia há uns anos. O Abel e o seu Palmeiras foram uns competidores tremendos, deram-nos muito trabalho, lutaram até ao fim e obrigaram-nos a andar sempre no limite. Isso valorizou o campeonato e também a Libertadores, porque passámos por eles também nessa competição. Apesar de não perdermos qualquer jogo contra eles neste ano, o Palmeiras é uma equipa fortíssima. Não sendo eu campeão, que fosse o Abel. Porque trabalha, faz por isso e tem uma belíssima equipa.

Há ainda alguma resistência por parte da imprensa brasileira aos técnicos portugueses ou já estão conquistados?

Não tive nenhum atrito. Houve um episódio em que saí da sala por causa de uma reação de um jornalista, mas à parte disso foi sempre uma relação muito correta.

Quais as principais diferenças do futebol brasileiro para o português?

Posso confessar aqui de que gosto mais do campeonato brasileiro do que do português. Há oito, nove equipas candidatas ao título e isso gera uma grande competitividade em cada jogo. O jogador brasileiro tem uma qualidade acima da média, que quando potenciada de forma coletiva acaba por fazer a diferença. Outro aspeto fundamental é a paixão com que os adeptos vivem os jogos. O campeonato é muito vivo. Não tive jogos fáceis, mesmo havendo duas ou três equipas abaixo da média, foi aí onde perdi mais pontos. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional e Fortaleza chegaram às últimas jornadas com a possibilidade de serem campeões. Curiosamente, destas cinco equipas, três delas são treinadas por estrangeiros.