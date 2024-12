2024 começou com a Taça da Liga pelo Sp. Braga e terminou de forma perfeita para Artur Jorge, com a conquista da Taça Libertadores da América e do Brasileirão, pelo Botafogo.

O agora consagrado técnico português recebeu o Maisfutebol e a CNN Portugal em sua casa, após um Natal em família, para numa entrevista de vida – em cinco partes – fazer o balanço de um ano em cheio.

Em exclusivo, aborda os percursos no Sp. Braga e no Botafogo, mas também revela curiosidades sobre a vida no Brasil, da paixão dos adeptos à final histórica da Libertadores, recuando até às suas origens e à família.

2024 foi o ano de Artur Jorge – também ele Amorim de apelido –, campeão brasileiro e sul-americano.

Depois de receber a Ordem do Infante D. Henrique das mãos do Presidente da República – que até teve dificuldade em chegar à fala com o técnico mais concorrido das Américas –, e de ser homenageado pela Câmara de Braga e pela Federação Portuguesa de Futebol, o técnico, que completa 53 anos a 1 de janeiro, já tem os olhos postos em 2025, que pode trazer um novo desafio, noutro continente.

MAISFUTEBOL – O Artur Jorge é uma das figuras do ano desportivo. Em 2024, conquistou a Taça Libertadores da América e o Brasileirão, pelo Botafogo, e a Taça da Liga, pelo Sp. Braga. Em 2025, continuará no Brasil ou rumará a outras paragens, em concreto ao Qatar?

ARTUR JORGE – 2024 foi o melhor ano da minha carreira. Conquistei três títulos em dois países diferentes. O ano que agora termina foi de grande felicidade, mas também de grande exigência. Basta dizer que o Botafogo foi a equipa que mais jogos fez em 2024 no mundo inteiro – 76. O mais importante para 2025 é continuar a ter sucesso e a lutar por títulos.

Nos últimos dias, o Gregore, o Alex Telles (ex-FC Porto) e o Marlon – jogadores do Botafogo – revelaram publicamente a esperança de que o Artur Jorge continue em 2025. Isso pesou na sua decisão?

Ainda ontem tive conversas com alguns dos meus jogadores. Temos uma relação ótima, de grande proximidade e estima. Também me preocupo com o futuro deles. Por uma questão de amizade, é natural que eles se preocupem com o meu.

Depois de conquistar tudo no Botafogo, sente uma pulsão por um novo desafio?

A minha motivação é por atingir as metas que criamos diariamente. A definição sobre o meu futuro está no ponto em que estava quando saí do Brasil.

Apesar de ter contrato até dezembro de 2025, tem propostas para sair?

Estes resultados potenciam todos os profissionais do Botafogo. Houve jogadores que fizeram uma época tremenda e estão a ser cobiçados e a sair, o diretor desportivo [Pedro Martins] acaba de sair para o Santos, e o treinador faz parte dessa valorização também, que deve ser reconhecida face ao seu desempenho.

Há uma proposta do Al-Rayyan, do Qatar, em cima da mesa?

Tivemos algumas abordagens de há algum tempo a esta parte, sobretudo desde a meia-final da Taça Libertadores, frente ao Peñarol. Desde então, começámos a ter contactos.

De que mercados?

Do Médio Oriente, sim, mas também houve abordagens de clubes brasileiros e portugueses ao meu agente [Hugo Cajuda, o mesmo de Abel Ferreira].

Equaciona voltar a Portugal em breve?

Neste momento, não é de todo a minha prioridade.

Mas preferia voltar pela porta grande ao seu Sp. Braga ou treinar um dos três grandes?

Só voltaria a Portugal para treinar Benfica, FC Porto ou Sporting.

Falou no interesse recente por parte de um clube português. Considerando a situação dos três grandes, teve alguma abordagem do Sporting?

Não posso, nem quero falar sobre isso, até porque qualquer um dos três grandes tem treinador – um deles foi apresentado agora. O meu agente é que trata disso. Só posso dizer que nós não procuramos nada, somos procurados, por aquilo que tem sido o nosso desempenho.

Era difícil sequer imaginar há um ano tudo aquilo que conquistou em 2024?

No meu percurso, tudo tem acontecido com propósito. O que tenho projetado para mim, tem acontecido. Tenho um desafio, tento superá-lo, como se fosse uma missão. Descobri isso muito jovem, ainda nos juvenis.

Houve algum episódio que o marcou?

Lembro-me de quando era jogador nos sub-17 ter sido preterido para a equipa B, que disputava o distrital, e não ter ido para a equipa A, que jogava o campeonato nacional. Aquilo para mim foi gasolina. Eu próprio desconhecia essa minha força em termos de superação. Pensei: «Não, eu não vou mais passar por isto. Vou lutar tanto quanto posso para estar lá em cima. E vou conseguir.»

E conseguiu…

O meu percurso foi sempre assim. Depois, o meu objetivo foi chegar à equipa principal do Sp. Braga. Depois de lá chegar, era ser capitão; e fui a partir dos 23 anos. Não consegui tudo, claro. Também queria chegar à Seleção Nacional e não cheguei, mas ainda disputei um Campeonato da Europa de sub-21. Também gostava de jogar num dos grandes e não joguei. Há coisas que não aconteceram. Mas fui superando cada missão.

Foi esse espírito que o motivou a voltar ao futebol para ser treinador, anos depois de ter pendurado as chuteiras?

Faltava-me aquele ambiente, a competitividade, a adrenalina que só o futebol trazia. Por isso, voltei e fui treinar para os escalões mais baixos do futebol nacional, até chegar ao Sp. Braga na formação. Acabei por chegar à equipa principal, ganhámos um título, fizemos dois terceiros lugares, conseguimos a presença na Liga dos Campeões, números que ficam na história do Sp. Braga: maior número de vitórias, de pontos, de golos marcados numa só temporada… Depois, foi a mudança para o Brasil e os títulos.

E agora chegaram as homenagens. Câmara Municipal de Braga e da Federação Portuguesa de Futebol, esta semana; na semana passada foi condecorado pelo Presidente da República. Como é que recebeu a notícia?

Foi ele que me ligou. Durante a festa da vitória na Libertadores, fui buscar o meu telemóvel ao balneário para fazer vídeos e fotos daquele momento – até porque tinha acabado a bateria no da minha mulher – e tinha várias chamadas do mesmo número, que tinha «MRS» e um símbolo. A minha mulher dizia «é melhor atenderes», mas eu não conhecia o número e, naquele momento, como já tinha falado já com os meus filhos, por mim, estava feito. No dia seguinte, ligam-me da Casa Civil e dizem-me: «Você não atendeu a chamada do Presidente.» Só depois percebi que aquele «MRS» era de Marcelo Rebelo de Sousa. Devolvi logo a chamada! Do outro lado, ouvi: «Então, você não me atende o telefone?» Mas todo simpático, à sua maneira.

Ainda para mais, sendo o Presidente da República adepto do Sp. Braga…

Curiosamente, já lhe ofereci uma camisola minha quando ele ainda não era presidente. Foi num estágio do Sp. Braga, quando eu era capitão de equipa.

E foi assim que recebeu a Ordem do Infante Dom Henrique.

Dias depois, quando conquistámos o Brasileirão, já tinha guardado o número do Presidente… Aliás, ele até brinca na cerimónia da condecoração, ao dizer: «Na primeira vez, foi difícil falar com ele. Na segunda, já me atendeu logo.» Fiquei de o avisar quando voltasse a Portugal. Assim que cá cheguei, marcámos a cerimónia para o dia seguinte.