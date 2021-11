Faleceu Artur Monteiro, antigo atleta, capitão e treinador do voleibol do Benfica. O clube encarnado manifestou, esta quarta-feira, o seu pesar pelo desaparecimento do sócio número 40 do clube.

Monteiro jogou nos seniores do Benfica entre 1952/53 e 1973/74 e foi treinador entre 1972 e 1981, orientando os juniores, seniores masculinos e seniores femininos.

Assumiu ainda um papel no dirigismo do Benfica, como diretor do futebol não profissional na direção de João Santos, entre 1987 e 1992.

Foi ainda ginasta e participou em provas de automobilismo e ténis de mesa.

«Aos familiares e amigos do nosso antigo jogador, treinador e dirigente, o Sport Lisboa e Benfica expressa as mais sentidas condolências em nome de toda a família benfiquista», refere o Benfica, em comunicado.