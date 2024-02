O coroar de uma semana de euforia nas hostes dos chilenos do Colo-Colo. Depois de somar os primeiros minutos no regresso ao clube do coração, no torneio Viña del Mar, o «Rei» Arturo Vidal voltou a pisar o Monumental David Arellano, na tarde de quinta-feira, para euforia dos «colocolinos». De helicóptero, o médio, de 36 anos, elevou a festa dos 47 mil adeptos.

Todavia, a apoteose instalou-se quando, a cavalo, de capa, espada e coroa, Vidal aproximou-se das bancadas. Assumindo o dorsal 23, como é habitual, o médio ainda brindou os adeptos com camisolas da época que se avizinha, numa tarde que deu para tudo.

Não faltaram, por exemplo, espetáculos musicais antes da apresentação do internacional chileno.

Pero sigo siendo el REY 🎶👑 pic.twitter.com/YG5NvikY8s — Colo-Colo (@ColoColo) February 2, 2024

«Estes são adeptos do povo, de muito sacrifício. Eu nasci cá [em Santiago de Chile] e nasci “colocolino”. Aqui é diferente, são os melhores adeptos do mundo. Não me lembro o que pensei do helicóptero, foram muitas emoções. E estaria a mentir se dissesse que já sonhei com algo assim. Foi maravilhoso ver o estádio lotado», disse, numa «luta» quase titânica para conter as emoções.

Criado para o futebol no Colo-Colo, o médio estreou-se como sénior em 2005, permanecendo no clube do coração até 2007, época na qual partilhou balneário com Alexis Sánchez, um ano mais novo.

A porta para a Europa foi aberta a Vidal pelos alemães do Bayer Leverkusen, na época 2007/08. Jogador de poucos clubes, mas de passagens impactantes, representou Juventus, Bayern Munique, Barcelona e Inter Milão.

De regresso ao futebol sul-americano, vestiu as camisolas do Flamengo e do Athletico Paranaense.

Internacional há mais de 14 anos, Vidal conquistou, por duas vezes, a Copa América pelo Chile, num currículo onde apenas faltou a Liga dos Campeões.

O Colo-Colo, máximo campeão no Chile, com 22 títulos, procura esta época voltar a levantar o troféu, depois de o ter feito em 2022.