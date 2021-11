O AS Monaco, com o português Gelson Martins como suplente não utilizado, empatou esta quinta-feira com o PSV Eindhoven de Bruma e Carlos Vinícius (0-0), em encontro referente à 4.ª jornada do Grupo B da Liga Europa.



Carlos Vinícius, avançado brasileiro cedido pelo Benfica, foi titular no PSV e saiu ao minuto 58. O português Bruma entrou ao intervalo.



No outro jogo do Grupo B, em San Sebastián, registou-se igualmente um empate entre Real Sociedad e Strum Graz (1-1), com golos de Jantscher (38m) para os visitantes e Soerloth (53m) para os locais.



Com estes resultados, o AS Monaco conserva a liderança, agora com oito pontos, à frente de Real Sociedad (seis pontos), PSV Eindhoven (cinco) e Strum Graz (um).