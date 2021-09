Depois de uma derrota frente ao Hellas Verona, a AS Roma regressou aos triunfos na receção à Udinese, com um golo solitário de Tammy Abraham (1-0).



Após o encontro, José Mourinho elogiou a primeira parte da sua equipa: «Depois de uma derrota, o jogo seguinte é sempre difícil de lidar do ponto de vista emocional. Porém, fizemos os melhores 35 minutos da temporada. Tivemos controlo total do jogo perante uma equipa muito bem organizada. Conseguimos jogar, criar e marcar. Tivemos o jogo no bolso.»



«Na segunda parte, surgiu uma reação da Udinese, que foi uma desvantagem para nós. Perdemos um pouco o controlo do jogo, mas fomos sempre uma equipa. Não tivemos grandes problemas, a equipa manteve-se unida, soube fechar os espaços e manter a bola afastada da nossa baliza», concluiu o treinador português.