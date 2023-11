José Mourinho, treinador da AS Roma, em conferência de imprensa de antevisão da receção à Udinese, fez referência à falta de atitude dos jogadores e à dificuldade da equipa em jogar fora de casa.

Esta época, a AS Roma já realizou oito partidas como visitante, tendo apenas vencido duas, empatado outras duas e perdido as restantes quatro, contra o Inter, o Slavia de Praga, o Verona e o Génova.

«Normalmente conseguimos vencer em casa, embora por vezes com muita dificuldade, no último minuto, mas conseguimos. Fora de casa, às vezes falta-nos um pouco da mentalidade que tive ao longo da minha carreira, que é aproveitar a hostilidade quando se joga fora de casa. Em algumas das minhas equipas, preferi jogar fora de casa. Com o meu gangue de bandidos, eu ia aos jogos fora de casa e aproveitava a hostilidade da ocasião», começou por dizer o treinador português.

«Acho que, como equipa, não gostamos muito de jogar fora. Algumas pessoas aqui preferem o conforto de casa e quando saem, sentem falta da mãe, do pai ou dos doces da avó», atirou o treinador da Roma.

Por fim, acabou por referir que a equipa «tem de dar mais» se quer ser bem sucedida e compensar os «60 mil adeptos que enchem o Olímpico de Roma».

De recordar que a Roma encontra-se na 7ª posição da Serie A, com 18 pontos, e em 2º lugar no Grupo G da Liga Europa, com os mesmos 9 pontos que o Slavia de Praga.