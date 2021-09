A AS Roma de José Mourinho defronta esta tarde (17h45) o Zorya, na Ucrânia, em encontro referente à 2.ª jornada do Grupo C da Liga Conferência da UEFA.

«Temos três pontos e precisamos de muitos mais para seguir em frente. Temos trabalhado bastante», começou por dizer Mourinho, acrescentando: «Joguei contra eles há três anos no Manchester United. Estão entre as melhores equipas do seu país, contratam sempre jogadores de nível na Ucrânia e não será fácil.»

O treinador português destaca o lado positivo de jogar na Ucrânia em setembro. «A parte boa é que o estádio é muito bom, o relvado está fantástico, é o melhor de todos em que joguei na Ucrânia. A temperatura será de 10/11 graus, portanto perfeita para jogar», salientou.

«O nosso último jogo será na Bulgária, em dezembro, com frio e já com muitos jogos nas pernas. Queremos garantir a qualificação quanto antes. Vamos ter dois jogos fora, este e com o Bodo, e queremos colocar-nos numa posição que nos permita resolver a qualificação nos jogos em casa», concluiu Mourinho.