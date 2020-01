A AS Roma, formação orientada por Paulo Fonseca, garantiu o triunfo no reduto do Génova (1-3), em encontro referente à 20.ª jornada da Serie A.

A equipa da capital italiana isola-se à condição no quarto lugar da tabela classificativa, esperando pelo desfecho da receção da Atalanta ao Spal, na segunda-feira.

O jovem turco Cengiz Under inaugurou a contagem ao quinto minuto de jogo e Davide Biraschi ampliou a vantagem da Roma ao minuto 44, com um golo na própria baliza.

O experiente Goran Pandev, de 36 anos, reduziu para o Génova mas Edin Dzeko, atualmente com 33, fixou o resultado final ao minuto 74.