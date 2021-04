Paulo Fonseca encontra algumas explicações para a derrota pesada da AS Roma na visita ao Manchester United (6-2), na primeira mão das meias-finais da Liga Europa. O treinador português recordou, por exemplo, que teve de substituir três jogadores por lesão na primeira parte, ficando sem hipóteses de proceder a mais alterações no decorrer do encontro.

«É uma derrota pesada, claro. Penso que fizemos uma primeira parte, mas quebrámos na segunda. Perdemos três jogadores e não pudemos fazer mais substituições. O Diawara e o Smalling estavam com dificuldades mas não os podia tirar. Foi uma segunda parte muito difícil para nós», começou por dizer.

Em declarações à Sky Sport Itália, Paulo Fonseca insistiu nesse ponto: «Quando eles marcaram o 3-2, a equipa não teve força mental para se manter em pés. É difícil jogar com o United fora, ainda para mais quando não podes fazer substituições.»

«Não quero criar alibis, sou sempre o primeiro responsável e não quero fugir às responsabilidades. Estou apenas a descrever o que acontecer. A segunda mão? Nem sei que jogadores vou ter disponível para o jogo seguinte. Essa é a minha maior preocupação nesta altura», salientou o técnico luso, evitando falar sobre uma possível saída do clube no fim da época: «Vamos ver. É difícil falar disso nesta altura, mas penso que esse tema vai ser discutido. Este não é o momento indicado para falar.»