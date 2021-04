Depois de garantir a presença nas meias-finais da Liga Europa, a AS Roma teve um regresso pouco feliz ao campeonato italiano. Este domingo, na visita ao Torino (3-1), averbou a terceira derrota nas últimas cinco jornadas da Serie A.



A equipa de Paulo Fonseca perdeu com Parma, Nápoles e Torino, empatou com o Sassuolo e venceu apenas o Bolonha neste ciclo.



Nesta 31.ª jornada da Serie A, Borja Mayoral (3m) ainda colocou os romanos na frente mas Antonio Sanabria (57m), Simone Zaza (71m) e Tomás Rincón (90+2m) garantiram a reviravolta do aflito Torino na etapa complementar.



A AS Roma continua assim na sétima posição, com 54 pontos, a quatro da Lázio - tem um jogo a menos - e a cinco do Nápoles, que defronta o Inter Milão ao final da tarde. O Torino saltou para o 15.º lugar.