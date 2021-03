A AS Roma de Paulo Fonseca venceu nesta quinta-feira o Shakhtar Donetsk de Luís Castro por 3-0, em encontro referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Pellegrini colocou a equipa italiana em vantagem na primeira parte, os ucranianos procuraram responder e a Roma aproveitou o balanceamento ofensivo do adversário para ampliar a margem na eliminatória.

El Shaarawy saltou do banco para fazer o 2-0 ao minuto 73 e Mancini, logo depois, marcou o terceiro golo para a AS Roma, em jogo dirigido pelo português Artur Soares Dias.



A equipa da casa assumiu a iniciativa de jogo desde o apito inicial, como seria de esperar, e colocou-se em vantagem com um golo de Pellegrini que, lançado por Pedro, fugiu a Ismaily e bateu Trubin.

Após a meia-hora, Mkhitaryan foi substituído por lesão, dando o seu lugar a Borja Mayoral. O Shakhtar foi subindo linhas sem arriscar demasiado, algo que mudaria após o intervalo.



No reatamento, a formação orientada por Luís Castro deixou sérias ameaças à AS Roma, esteve perto do intervalo mas acabou por abrir espaços que seriam aproveitados pela AS Roma.



Pouco depois de um lance em que os visitantes ficaram a pedir penálti de Cristante sobre Júnior Moraes, Ismaily pareceu sofrer falta e entregou a bola aos romanos, que partiram de imediato para o ataque. Artur Soares Dias mandou jogar e El Shaarawy, servido por Borja Mayoral, passou entre dois adversários antes de rematar para o 2-0, num movimento de belo efeito.

O Shakhtar Donetsk ainda estava a recuperar do golo quando a AS Roma deu mais um salto de gigante, rumo aos quartos de final. Na sequência de um canto, Cristante desviou de cabeça ao primeiro poste e Mancini surgiu de rompante para fixar o resultado final.

A equipa de Luís Castro terá uma montanha para escalar na segunda mão.