Diogo Pinto despediu-se, esta quinta-feira, do Benfica.



O médio criativo começou a jogar no União de Tomar, mas depois esteve vários anos na formação do Sporting. Após uma passagem pela União de Leiria voltou a Lisboa, mas para representar o Benfica, clube ao qual chegou em 2015.



Neste momento, a única palavra que me vem à cabeça é: OBRIGADO. OBRIGADO a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para o meu desenvolvimento enquanto jogador e enquanto homem. 5 anos fantásticos, de conquistas e de aprendizagem, com as condições que qualquer menino sonha um dia ter.Foi um grande orgulho para mim poder usar a braçadeira de capitão deste clube e viver todas as experiências que o clube me proporcionou. Obrigado Benfica», escreveu nas redes sociais.



Tal como o Maisfutebol escreveu, Diogo Pinto está a caminho dos italianos do Ascoli, clube pelo qual vai assinar por quatro anos e meio.