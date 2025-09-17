O Al Nassr recebeu e goleou o Istiklol por 5-0, na primeira jornada da fase de grupos da Champions 2 da Ásia.

RECORDE AQUI O FILME DESTE ENCONTRO.

Cristiano Ronaldo foi a grande ausência no conjunto saudita, já que, segundo a imprensa local, pediu para «descansar» face ao calendário recente no clube e por Portugal. Ora, João Félix foi o único português em campo de início e a verdade é que o Al Nassr não precisou de muito para marcar.

Logo aos 15 minutos, Ghareeb recebeu a bola no interior da área e atirou rasteiro para o fundo da baliza, criando a primeira explosão de alegria nas bancadas. Nem três minutos depois, o Al Nassr fez o segundo e tudo por mérito de Ângelo.

A qualidade individual do avançado brasileiro veio ao de cima e a passividade da defensiva do Istiklol permitiu a Ângelo rematar sem qualquer pressão para o 2-0.

Este foi o resultado que se manteve até ao intervalo e o segundo tempo trouxe mais do mesmo. A superioridade do Al Nassr nunca esteve em causa e houve tempo para construir uma vantagem ainda mais confortável sobre o Istiklol.

Wesley começou por tirar três adversários do caminho e atirar para o 3-0 e o último golo surgiu já em cima do minuto 90, por intermédio de Kingsley Coman. O ex-Bayern Munique tirou um adversário do caminho e fez de pé direito o 4-0.

Assista aqui ao golaço de Wesley:

Já no período de compensação, um contra-ataque fulminante acabou com as dúvidas (se é que ainda existiam) e Sadio Mané colocou também o nome na lista de marcadores.