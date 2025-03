A Austrália conquistou, este domingo, a Taça Asiática de sub-20, ao bater a Arábia Saudita na final, após o desempate por grandes penalidades.

Entre os jogadores que levantaram o troféu estava Paul Okon, médio de 20 anos que atua pela equipa B do Benfica. Formado no Club Brugge, o jogador foi titular na final da competição, que se realizou na China.

Durante os 120 minutos, as equipas não conseguiram desfazer o empate a um golo e na conversão do castigo máximo, a formação australiana acabou por ser mais eficaz.

✨ 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 ✨



HISTORY MADE! 🇦🇺 Australia write a new chapter in their history books after being crowned the #AFCU20 champions for the first-time ever! pic.twitter.com/eB5xpZq3wz