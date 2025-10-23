Ásia: Shanghai Shenhua vence na Champions com dupla ex-Moreirense a brilhar
Asué e André Luís marcaram os dois golos da equipa chinesa, que teve os portugueses Manafá e João Carlos Teixeira no onze inicial
O Shanghai Shenhua recebeu e venceu o FC Seoul por 2-0, num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia.
Com os portugueses Wilson Manafá e João Carlos Teixeira no onze inicial, a equipa da casa apenas conseguiu mexer com o marcador no decorrer da segunda parte e com dois ex-Moreirense em destaque. Aos 57 minutos, Luis Asué respondeu da melhor forma a um cruzamento do lado direito e, no coração da área, cabeceou para o fundo da baliza.
Já em cima do minuto 90, Manafá descobriu André Luís completamente solto de marcação e o avançado brasileiro não tremeu no frente a frente com o guarda-redes, apontando assim o 12.º golo na temporada. Com quatro pontos em três jogos, o Shanghai Shenhua ocupa a terceira posição do Grupo B, a dois pontos do Vissel Kobe e do Gangwon.
Assista aqui ao resumo deste encontro: