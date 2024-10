Heung-min Son foi eleito, esta terça-feira, o futebolista internacional asiático do ano.

A distinção diz respeito ao ano de 2023, sendo que o avançado do Tottenham ficou à frente de Mehdi Taremi, que no período em avaliação ainda estava ao serviço do FC Porto.

Recorde-se que esta é a quarta vez que Heung-min Son conquista o prémio, depois das distinções em 2015, 2017 e 2019. No último ano, o vencedor acabou por ser Kim Min-jae, então jogador do Nápoles.

