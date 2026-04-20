Sérgio Conceição, treinador do Al Ittihad, recorreu às redes sociais para lamentar a decisão, no seu entender tardia, da Confederação Asiática de Futebol (AFC) em afastar o árbitro chinês que apitou o jogo da equipa saudita com os japoneses do Machida, que ditou a eliminação da equipa de Jedah da Liga dos Campeões.

O treinador português publicou uma notícia que dava precisamente conta da decisão da AFC em afastar o árbitro Ma Ning da final da Liga dos Campeões, para a qual tinha sido nomeado, devido aos erros cometidos no jogo que afastou o Al Ittihad da competição.

Sérgio Conceição reagiu com revolta, escrevendo «agora já é tarde», para depois acrescentar «vergonhoso».

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