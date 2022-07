A Confederação da Ásia anunciou que tem quatro candidatos interessados em organizar a Taça da Ásia de 2023 depois da China ter abdicado de receber a competição em respeito à política restritiva da covid zero no país.

Coreia do Sul, Indonésia, Qatar e Austrália (participa na Taça da Ásia desde 2007) foram as federações que expressaram vontade de receber a competição continental no próximo ano.