O Al Gharafa, de Pedro Martins, saiu derrotado por 3-0 frente ao Esteghlal, na primeira jornada da Liga dos Campeões da Ásia.

No Irão, a formação orientada pelo técnico português entrou praticamente a perder, graças ao golo de Abdalla Yousif, logo aos quatro minutos. Já na segunda parte, Rezaeian (79 minutos) e Rezavand (89 minutos) confirmaram a vitória da equipa da casa.

Este foi, de resto, o terceiro jogo consecutivo do Al Gharafa sem vencer para todas as competições, depois do empate a um golo com o Al Shamal e a derrota por 3-0 frente ao Al Wakrah.