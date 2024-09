O Japão goleou o Bahrain por 5-0, na segunda jornada da qualificação asiática para o Mundial 2026, esta terça-feira.

Com o sportinguista Morita no onze inicial, a formação nipónica procurava dar continuidade ao excelente arranque nesta fase, depois da goleada por 7-0 sobre a China.

Num primeiro tempo bastante dividido, o Japão apenas conseguiu colocar-se em vantagem aos 37 minutos, graças à grande penalidade convertida por Ayase Ueda. Já no segundo tempo, o mesmo Ueda fez o segundo logo a abrir e o que se seguiu foi um «bis» de Morita em três minutos.

Veja aqui o primeiro golo de Morita frente ao Bahrain:

Depois de ser assistido pelo avançado do Feyenoord, Morita conseguiu ampliar a vantagem para 4-0, num movimento que fez lembrar o companheiro de equipa no Sporting, Viktor Gyökeres.

Após cruzamento de Mitoma, o camisola cinco soltou-se da marcação e no coração da área finalizou para o fundo da baliza. Até final, Koki Ogawa fechou as contas do resultado em 5-0 e o Japão ocupa assim a liderança do Grupo C, com seis pontos e 12 golos marcados em apenas dois jogos.

Veja aqui o «bis» de Morita pelo Japão, frente ao Bahrain:

No Grupo A, os Emirados Árabes Unidos de Paulo Bento saíram derrotados em casa, frente ao Irão, que alinhou com o ex-FC Porto, Mehdi Taremi, no onze inicial: 1-0 foi o resultado.

Destacar o equilíbrio ao longo de todo o encontro, de tal forma que a eficácia de Mehdi Ghayedi acabou por ser decisiva para o resultado, com o único golo a ser marcado em cima do intervalo, quando passavam três minutos dos 45 do tempo regulamentar. Desta forma, os Emirados Árabes Unidos somam três pontos e ocupam a terceira posição do grupo, com menos três que Irão e Uzbequistão.