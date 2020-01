O Lille cumpriu a obrigação e segue para os oitavos de final da Taça de França, na sequência de uma vitória no reduto do modesto Gonfreville (0-2), do National 3, com quatro portugueses em ação: Tiago Djaló, José Fonte e Xeka foram titulares, Renato Sanches entrou ao minuto 89.

Nos outros jogos deste sábado, destaque para os amadores do ASM Belfort, que disputam o National 2 (quatro escalão) e eliminaram o Nancy da Ligue 2 na sequência de um triunfo por 3-1.

A incrível história do JS Saint-Pierroise da Ilha da Reunião, contada na última edição da MF Total, terminou hoje, com uma derrota frente ao Epinal ao minuto 118 (1-0).



Nice, Limonest, Estrasburgo e Saint-Étienne também seguem para os oitavos de final da Taça de França