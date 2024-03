O Partido Social Democrata (PSD) e o Partido Socialista (PS) acordaram esta quarta-feira partilhar a presidência da Assembleia da República, colocando um ponto final no impasse que se arrastava desde terça-feira.

O acordo, inédito na história da democracia portuguesa, prevê que José Aguiar Branco, deputado eleito pelo PSD, assuma a presidência nas duas primeiras sessões legislativas, até setembro de 2026, para depois ceder a presidência do segundo órgão do Estado ao PS, sem ter ficado confirmado o nome de Nuno Assis.

O PSD confirmou ainda que vai votar favoravelmente para a eleição de Diogo Pacheco de Amorim, deputado do Chega, como um dos vice-presidentes da Assembleia da República. «O PSD mantém sempre a sua palavra», assinalou o líder da bancada do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, reiterando que os socais-democratas vão votar favoravelmente os quatro candidatos propostos pelos quatro maiores partidos da AR.

André Ventura, líder do Chega, já reagiu ao consenso entre PSD e PS, numa declaração aos jornalistas. «Hoje ficou claro que Luís Montenegro escolheu a sua companhia de viagem para esta legislatura, escolheu a companhia de viagem parlamentar e escolheu com quem quer fazer verdadeiramente os seus acordos», destacou o líder da terceira força política no parlamento.

A nova votação para a eleição do novo presidente da Assembleia da República, a quarta, depois das três de terça-feira, está marcada para as 15h00. José Aguiar Branco deverá, assim, ser eleito com os votos favoráveis do PSD, PS e ainda da Iniciativa Liberal.