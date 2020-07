O clubes da Liga aprovaram esta terça-feira em assembleia-geral uma alteração ao quadro competitivo para 2020/21, que abrirá uma janela a uma terceira vaga de acesso ao principal escalão do futebol português.

A partir da próxima época haverá assim lugar a um play-off a duas mãos que irá opôr o terceiro classificado da II Liga ao antepenúltimo colocado da Liga, um sistema igual ao que já se aplica, por exemplo, na Alemanha.

Ao que apurou o Maisfutebol, os três grandes assumiram posições divergentes em relação a esta matéria: o Benfica votou contra, o Sporting a favor e o FC Porto absteve-se.

Recorde-se que em 2014, ano de alargamento no principal escalão - que passou de 16 para 18 equipas -, foi realizado um play-off entre o penúltimo classificado da Liga (Paços de Ferreira) e o Desp. Aves, quarto classificado da II Liga, atrás de Moreirense (1.º) e Penafiel (3.º), equipas automaticamente promovidas, e do FC Porto B, que concluiu a prova no segundo posto.

(em atualização)