O Benfica informou que a Assembleia-Geral da SAD, agendada para esta quinta-feira, foi «suspensa considerando as posições expressas pelo representante de quatro acionistas minoritários».

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os encarnados dizem que a reunião será retomada no próximo dia 24 de janeiro, nas mesmas condições.

Recorde-se que o único ponto na ordem de trabalhos desta AG é a deliberação sobre sbre a recomposição dos cargos sociais do conselho de administração, do conselho fiscal e da mesa da AG, e eleição dos membros dos respetivos órgãos para o mandato relativo ao quadriénio 2021/2025.

O comunicado enviado à CMVM:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que no âmbito da apreciação do ponto único da Assembleia Geral extraordinária convocada para hoje, dia 6 de janeiro de 2022, às 19.00 horas, para deliberar sobre a recomposição dos cargos sociais do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral e eleição dos membros dos respetivos órgãos para o mandato relativo ao quadriénio 2021/2025, e considerando as posições expressas pelo representante de quatro acionistas minoritários, foi deliberada a suspensão dos trabalhos, devendo os mesmos ser retomados no próximo dia 24 de janeiro de 2022, às 19.00 horas, no mesmo formato, isto é, exclusivamente através de meios telemáticos, com recurso a videoconferência (nos termos do disposto no artigo 377.º, n.º 6, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais).»