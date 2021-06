António Albino Pires de Andrade, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica informou nesta terça-feira os sócios do clube ter enviado uma carta a Luís Filipe Vieira a dar conta da intenção de «caso não exista qualquer decisão contra ou condicionantes [relativas à pandemia] que tornem impossível a sua realização», proceder à marcação de uma assembleia gera-extraordinária, ainda durante o mês de julho próximo, «com a ordem de trabalhos que vier a constar da sua convocatória».

Na mesma nota, publicada no site das águias, o mesmo responsável informou que na carta enviada ao presidente do clube, consta ainda «o desejo» de contar os votos das eleições de outubro, que reconduziram Luís Filipe Vieira na presidência do Benfica.

«Para conhecimento de todos os sócios do Benfica, quero também comunicar-lhes que, em carta hoje dirigida à Direção, através do seu Presidente, e apesar de não ter ocorrido nenhuma contestação à votação de outubro, transmiti o desejo da Mesa para que, logo que seja possível, se proceda à contagem física dos votos depositados em urnas no dia 28 de outubro passado, com o acompanhamento de representantes de cada lista concorrente ao ato eleitoral e supervisionada por uma empresa de auditoria de renome internacional e que não se encontre vinculada a qualquer estrutura empresarial do Grupo Benfica», lê-se no comunicado.