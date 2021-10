Os sócios do Sporting chumbaram triplamente as contas do clube, na Assembleia Geral desta quinta-feira.

Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral, confirmou ao canal do clube, após a reunião, que foram reprovadas tanto as contas relativas a 2019/20 (que já tinham sido reprovadas anteriormente), como o Relatório e Contas de 2020/21, assim como orçamento para 2021/22.

Apenas o quarto ponto da ordem de trabalhos foi aprovado, ratificando assim a decisão de dar nomes de antigos jogadores dos clubes às portas do Estádio José Alvalade.

Rogério Alves revelou que votaram cerca de 750 associados, mas não quis tirar ilações deste chumbo triplo do ponto de vista estatutário.