Os relatórios e contas do Sporting relativos às épocas 2019/2020 e 2020/2021 foram este sábado aprovados em Assembleia-Geral extraordinária, depois de não terem sido votados favoravelmente em assembleias anteriores.

De acordo com informações fornecidas pelo clube leonino, o relatório e contas da época 2019/2020 foi aprovado com 83,94 por cento dos votos dos 6993 sócios que foram às urnas. Já o relatório da época 2020/2021 foi votado por 7009 sócios e teve aprovação garantida com 84,50 por cento dos votos.

Esta é portanto uma vitória da direção de Frederico Varandas, que tinha pedido aos associados que comparecessem na Assembleia-Geral para votar e fazer frente ao críticos.