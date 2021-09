A Assembleia Geral Extraordinária do Benfica, realizada nesta sexta-feira, na Luz, aprovou a constituição de uma comissão independente de associados para organizar uma audição à utilização do voto eletrónico nas últimas eleições, assim como um processo de esclarecimento relativo à verificação dos talões de voto depositados em urna.

No primeiro ponto da ordem de trabalhos os associados votaram, por larga maioria, que os restantes pontos seriam discutidos por voto físico, e foi essa forma que acabou aprovada a tal constituição da comissão independente para a auditoria.

Francisco Benítez, do movimento «Servir o Benfica», responsável pelo requerimento desta Assembleia Geral Extraordinária, usou da palavra. Benítez, que já anunciou que vai ser candidato às eleições do próximo dia 9 de outubro, cumprimentou Rui Costa no final da sua intervenção, já depois de ter manifestado a intenção de debater com o agora presidente da direção no contexto do ato eleitoral.

Rui Costa não discursou na Assembleia (até ver, já que a reunião ainda decorre), mas a dada altura foi desafiado por um associado a esclarecer se tinha anos suficientes de sócio efetivo para apresentar-se à presidência do clube.

Noronha Lopes, candidato derrotado nas últimas eleições, usou da palavra na Assembleia Geral Extraordinária, já perto da meia-noite, e pediu ao presidente da Mesa da Assembleia Geral que fosse votado o Regulamento Eleitoral, algo que António Pires de Andrade rejeitou.

Esse ponto da ordem de trabalhos gerou discussão, já que o movimento «Servir o Benfica», que esteve na origem da marcação da Assembleia Geral Extraordinária, defende que o Regulamento Eleitoral deveria ser votado, mas a convocatória falava apenas em «discussão e apreciação».