A Assembleia da República aprovou, por unanimidade, o projeto-lei que revoga o Cartão do Adepto.

O documento, apresentado pela Iniciativa Liberal, já tinha sido aprovado na generalidade a 10 de novembro, e na passada quarta-feira foi aprovado também na discussão na especialidade. Agora surge a ratificação em votação final global, que mereceu unanimidade.

Implementado esta época, mas com mais polémica do que adesão (foram emitidos cerca de três mil), o Cartão do Adepto tem revogação agendada para 1 de janeiro de 2022.