A ministra da Cultura, Juventude e Desporto divulgou, esta terça-feira, que o Orçamento do Estado vai contemplar uma verba de 58,7 milhões de euros para o desporto, em 2026.

Este montante é superior em 8,1 milhões face ao atribuído no presente ano, sendo que não é indissociável do contrato-programa para Desporto 2024-2028. Na Assembleia da República, a ministra referiu o «investimento extraordinário» de 65 milhões de euros que está a decorrer desde 17 de dezembro do ano passado.

«Chamo a atenção que, além deste orçamento, é importante considerar o investimento extraordinário que está a decorrer desde 17 de dezembro de 2024 e que vai impactar os anos de 2025, 2026, 2027 e 2028 no valor de 65 milhões de euros. Devemos sempre olhar para este orçamento acrescido desse investimento extraordinário», afirmou.