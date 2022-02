Ainda falta um jogo para completar a 22.ª jornada da Liga, mas esta já é a ronda com mais adeptos nas bancadas da Liga 2021/22.

Os oito jogos já disputados acumularam 94.958 espectadores, bem acima do anterior máximo, que tinha sido estabelecido na 8.ª jornada (81.404).

No que diz respeito aos jogos com maior assistência, no topo da lista continua o Benfica-Sporting da 13.ª jornada, com 48.790 espectadores, mas o FC Porto-Sporting da passada sexta-feira ficou bem perto dessa marca, com 48.350 espectadores.

O ranking por clubes é liderado pelo Benfica no que diz respeito a total acumulado (320.764), à frente de FC Porto (285.409) e Sporting (243.305), mas quem tem melhor percentagem média de ocupação é o Estádio do Dragão (51,86 por cento).

Veja, na galeria associada, o top 20 de jogos com mais espectadores na Liga 2021/22.