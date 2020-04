A Associação de Futebol de Porto anunciou esta quarta-feira que haverá subidas em todas as divisões que estão sob a égide do organismo.

O anúncio surge depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter dado por terminadas todas as competições não-profissionais em Portugal, devido à pandemia de covid-19.

Ora, a AF Porto esclarece que subirão os clubes que se encontravam nos lugares de subida na data em que as provas foram suspensas – 10 de março. Em sentido contrário, não haverá quaisquer descidas.

«A Associação de Futebol do Porto dá por concluídas todas as competições seniores (futebol, futsal e feminino). Em igualdade de circunstância com o já determinado nos escalões jovens, subirão à divisão superior os clubes que se encontrarem nos lugares de acesso (ou seja classificados nos primeiros lugares) na data em que foi determinada a suspensão das provas (10 de Março de 2020), não havendo, consequentemente, descidas. Se no escalão de topo superior não ocorrerem subidas para o nacional, excecionalmente, este escalão, sofrerá o aumento necessário para inclusão dos clubes devidos, situação que será corrigida na época seguinte», pode ler-se na nota publicada.