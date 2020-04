A UEFA comunicou que vai adiantar a 676 clubes das 55 federações europeias cerca de 70 milhões de euros relativos à contribuição no processo de qualificação para o Euro 2020, entretanto adiado para o próximo ano.

O Comité Executivo do organismo justifica a decisão «à luz da atual crise» causada pela pandemia de Covid-19 e que trouxe dificuldades financeiras para muitos clubes europeus.

Do bolo de 70 milhões de euros, 50 milhões são referentes à cedência de jogadores às seleções dos 39 países que participaram na qualificação, mas não estão envolvidas nos play-offs de acesso à fase final do Europeu.

As 16 equipas que vão disputar os últimos lugares de qualificação para o Euro distribuirão por elas 17,7 milhões de euros, sendo que 2,7 milhões de euros serão entregues após a conclusão desses jogos dos play-offs.

«Nestes tempos difíceis, em que muitos clubes enfrentam dificuldades financeiras, especialmente de tesouraria, era o nosso dever garantir que recebem estes pagamentos o mais depressa possível», explicou o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

«Para o Euro 2020, um mínimo de 200 milhões de euros está disponível para distribuição pelos clubes, como acordado no memorando de entendimento entre a UEFA e a Associação Europeia de Clubes, renovado em 2019», pode ler-se no comunicado difundido esta quinta-feira pela UEFA. Deste montante global, 130 milhões de euros serão canalizados para os clubes que tenham jogadores na fase final do Euro 2020, sendo que os valores a distribuir por clube variam entre 3.200 e 630 mil euros.