O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves, revelou na noite de segunda-feira ter recebido mensagens intimidatórias, isto após o clássico entre FC Porto e Benfica que está a originar queixas sobre a arbitragem das duas partes e das declarações do presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira.

Nas redes sociais, o líder da APAF, disse estar ainda mais motivado para cumprir a sua função.

«Aviso já que não tenho medo, não me intimidam com mensagens, telefonemas ou contacto com meus filhos ou familiares, e se o objetivo é outro... acabaram de me motivar mais ainda a continuar», escreveu.

Recorde-se que já na tarde de segunda-feira, e depois do pedido do Benfica para ter árbitros estrangeiros na Liga, Luciano Gonçalves sugeriu que também devia haver dirigentes estrangeiros no futebol português.