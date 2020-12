Jack Grealish, capitão do Aston Villa, foi condenado esta terça-feira por um tribunal inglês por causa de um acidente de viação em que esteve envolvido em março.

O jogador declarou-se culpado e fica inibido de conduzir durante nove meses, tendo sido ainda multado em mais de 82 mil libras (cerca de 90 mil euros).

O Range Rover do jogador embateu em vários carros estacionados numa manhã de domingo, em Solihull, na região das Midlands Ocidentais. Na altura, testemunhas disseram que Jack Grealish tinha saído de um apartamento onde esteve numa festa que durou toda a noite.

Quando a polícia chegou, o condutor já tinha ido embora, tendo deixado os contactos com uma das pessoas que acorreu ao local, mas a imprensa britânica mostrou imagens do jogador junto ao veículo, com ar desorientado e calçando chinelos diferentes.

Uma testemunha disse ainda em tribunal que Jack Grealish «cheirava a álcool» e «arrastava as palavras».

Ironicamente, o acidente aconteceu poucas horas depois de o médio ter publicado um vídeo nas redes sociais em que apelava às pessoas que ficassem em casa devido à pandemia de covid-19.

O jogador chegou também a ser multado pelo clube por ter quebrado o confinamento, tendo o valor da multa sido entregue ao Hospital Universitário de Birmingham.