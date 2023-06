Youri Tielemans é reforço do Aston Villa para a próxima temporada, anunciou este sábado o emblema de Birmingham.

O médio de 26 anos chega aos villans a custo zero, depois de ter deixado o Leicester como jogador livre. Os detalhes do novo contrato do internacional belga, diga-se, não foram revelados.

Tielemans, refira-se, vai representar o quarto clube na carreira: além do Leicester, formou-se no Anderlecht e jogou ainda no Mónaco.