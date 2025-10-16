O Aston Villa confirmou esta quinta-feira que vai receber o Maccabi Telavive, mas sem adeptos israelitas nas bancadas. Em causa o duelo da quarta ronda da fase liga da Liga Europa, a 6 de novembro.

Depois de consultar os responsáveis pela segurança do estádio, o emblema de Birmingham aconselhou a UEFA a proibir a entrada de adeptos dos visitantes.

«O clube está em conversações com o Maccabi Telavive e com as autoridades locais, sendo prioridade a segurança de adeptos e residentes», refere o Aston Villa em comunicado. Em simultâneo, a polícia das West Midlands considera o jogo potencialmente perigoso e está consciente da possibilidade de manifestações a favor da Palestina.

De recordar que esta semana ficou marcada por protestos e confrontos à margem do Itália-Israel, a contar para a qualificação para o Mundial 2026.

Ao cabo de duas rondas na Liga Europa, o Aston Villa é quarto, com seis pontos, mais cinco do que o Maccabi (30.º).